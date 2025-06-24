Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю Hürriyet поділився думками щодо близького старту команди в кваліфікації Ліги Європи.

Під час кар'єри гравця я вже грав проти Бешикташа у єврокубках. Але якщо ми будемо думати одразу про Бешикташ, це буде помилка. Попереду – важкий суперник (Ільвес Тампере). Вони добре захищаються. Грають у три захисники, але як у п’ять. Матч буде на штучному полі на виїзді.

Жоден матч не буває легким. У 2008-му ми вийшли на Євро завдяки одному очку, яке взяли на Мальті. Грати проти Бешикташа – це велика честь. Це один із найбільших клубів Туреччини. Я їх поважаю. Я – затятий галатасараєвець, але завжди поважаю своїх суперників.