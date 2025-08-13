Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема. Його слова наводить УЄФА.

Я не знаю, як планує грати «Тоттенгем», оскільки вони нещодавно змінили тренера. Вони тренувалися протягом останнього місяця, а ми тільки розпочали перший тиждень, але це не виправдання, і ми будемо викладатися на повну.

Для нас велика честь знову бути тут. Ми тут, щоб насолоджуватися цим, для нас це не робота. Звичайно, є тиск, але ми можемо з ним впоратися, - сказав Енріке.