Новий тренер Забарного оцінив готовність ПСЖ до Суперкубка УЄФА
Луїс Енріке - про гру з Тоттпнгемом
близько 2 годин тому
Луїс Енріке / Фото - ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема. Його слова наводить УЄФА.
Я не знаю, як планує грати «Тоттенгем», оскільки вони нещодавно змінили тренера. Вони тренувалися протягом останнього місяця, а ми тільки розпочали перший тиждень, але це не виправдання, і ми будемо викладатися на повну.
Для нас велика честь знову бути тут. Ми тут, щоб насолоджуватися цим, для нас це не робота. Звичайно, є тиск, але ми можемо з ним впоратися, - сказав Енріке.
