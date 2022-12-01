Знаменитий американський баскетболіст: «Ми надеремо дупу Нідерландам на ЧС-2022»
Нойєр став рекордсменом серед голкіперів за кількістю матчів на чемпіонатах світу
Ветеран проводить вже 19-ту гру за Німеччину на мундіалях
01 грудня 22:32
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр став рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед голкіперів, повідомляє Opta.
Матч з Коста-Рікою в 3-му турі ЧС-2022 став для Нойєра вже 19 у фінальній частині чемпіонатів світу.
Нойєр перевершив воротарів Зеппа Майера і Клаудіо Таффарела, у яких залишилося по 18 матчів на мундіалях.
Відзначимо, Німеччина ризикує вилетіти з чемпіонату світу
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