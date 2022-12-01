Нойєр став рекордсменом серед голкіперів за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Ветеран проводить вже 19-ту гру за Німеччину на мундіалях

Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр став рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу серед голкіперів, повідомляє Opta.

Матч з Коста-Рікою в 3-му турі ЧС-2022 став для Нойєра вже 19 у фінальній частині чемпіонатів світу.

Нойєр перевершив воротарів Зеппа Майера і Клаудіо Таффарела, у яких залишилося по 18 матчів на мундіалях.

Відзначимо, Німеччина ризикує вилетіти з чемпіонату світу