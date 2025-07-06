Капітан Баварії Мануель Ноєр прокоментував тяжку травму, яку отримав Джамал Мусіала внаслідок жорсткого зіткнення з воротарем ПСЖ Джанлуїджи Доннаруммою у чвертьфінальному поєдинку клубного чемпіонату світу.

Півзахисник мюнхенців зламав ногу та вибув з ладу на тривалий термін.

«Це була ситуація, у яку не обов’язково було так входити! Це надто ризиковано. Він фактично приймає можливість травмування свого суперника.

Я підійшов до нього й сказав: «Ти не хочеш підійти до нашого гравця?». З поваги варто це зробити — підійти, побажати хлопцеві всього найкращого. Пізніше він це все ж зробив. Але завжди повинна бути чесна гра. Я б вчинив інакше», - цитує Ноєра SkySports.