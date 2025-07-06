Півзахисник Баварії Джамал Мусіала отримав серйозну травму у матчі проти ПСЖ (0:2) у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Як повідомляє видання BILD, у 22-річного гравця діагностовано перелом малогомілкової кістки на лівій нозі, а також пошкоджено кілька зв'язок.

Інцидент стався наприкінці першого тайму після жорсткого зіткнення з воротарем Джанлуїджи Доннаруммою. Наслідки виявилися тяжкими і відновлення футболіста, за прогнозами, може тривати від чотирьох до п'яти місяців.

У сезоні 2024/25 Мусіала провів 44 зустрічі у всіх змаганнях, у яких забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Раніше цього року він уже пропускав вісім матчів через проблеми із задньою поверхнею стегна.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував поразку своїх підопічних та відреагував на травму Мусіали.