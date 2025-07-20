Форвард Ньюкасла та збірної Швеції Александр Ісак залишається в сфері інтересів Ліверпуля.

«Сороки» не планують розлучатися з провідним голеадором, встановивши лякливий цінник на Ісака на рівні 173 млн євро з метою відлякати потенційних покупців, повідомляє talkSPORT.

На цьому тлі Ліверпуль наближається до угоди з Уго Екітіке (Айнтрахт), який також входив у сферу інтересів Ньюкасла.

24-річний Ісак став ключовим гравцем у минулому сезоні, відзначившись 27 голами та 5 гольовими передачами у 42 матчах у всіх турнірах. Його ринкова вартість за оцінками Transfermarkt сягає 120 мільйонів євро.

Ньюкасл заплатить 55 мільйонів фунтів за нову зірку.