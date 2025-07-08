Павло Василенко

Ньюксал завершує один із найбільш інтригуючих трансферів Англійської Прем'єр-ліги цього вікна.

Антоні Еланга здобув футбольні навички в академії Манчестер Юнайтед. 2023 року «червоні дияволи» продали шведа в Ноттінгем Форест за 16 мільйонів євро.

Тепер вони можуть пошкодувати про цей крок, оскільки талант 23-річного гравця яскраво виявився на полях АПЛ минулого сезону.

У 38 матчах ліги Еланга забив шість м'ячів та віддав 11 результативних передач. Тепер він є герой одного з новітніх трансферів літнього вікна.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, вінгера купує Ньюкасл. "Сороки" заплатять за нього 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

В даний час два клуби досягли повної угоди щодо умов угоди, при цьому Еланга також погодив з клубом довгостроковий контракт.

Трансфер шведа вже вирішене питання, і офіційна заява щодо цього – лише питання часу.