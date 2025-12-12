Сергій Разумовський

Київське Динамо достроково залишилося без шансів пробитися до наступного раунду Ліги конференцій. Це стало зрозуміло після завершення поєдинків п’ятого туру загального етапу турніру. У своєму матчі біло-сині поступилися Фіорентині з рахунком 1:2. Ця поразка стала вже четвертою для столичного клубу в поточному розіграші Ліги конференцій і залишила Динамо з трьома очками в турнірній таблиці.

Перед стартом вечірнього слоту ігор Динамо все ще мало суто математичні шанси на потрапляння до плей-оф. Одразу п’ять команд, які на той момент входили до прохідної зони топ-24, мали по 6 або менше очок, тож у разі їхніх втрат очок кияни могли зберегти теоретичні перспективи на вихід у наступний раунд навіть у випадку поразки.

Однак підсумки вечірніх матчів остаточно перекреслили ці розклади. Вирішальним став успіх Лінкольн Ред Імпс у поєдинку проти чеської Сігми. Клуб із Гібралтару здобув перемогу й набрав 7 очок після п’яти турів, закріпившись на останньому місці в зоні, що дає право продовжити боротьбу за плей-оф.

Таким чином, для Динамо плей-оф Ліги конференцій став недосяжним. За тур до завершення загального етапу кияни відстають від прохідної зони на 4 очки й уже не зможуть скоротити цю дистанцію навіть у разі успіху в заключному матчі проти вірменського Ноа.

