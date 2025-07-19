Павло Василенко

Нападник збірної Габона П'єр-Емерік Обамеянг повертається у Марсель. 36-річний форвард підписав з клубом контракт до 30 червня 2027 року, повідомляють французькі ЗМІ.

Обамеянг став вільним агентом після закінчення терміну його контракту із саудівським клубом Аль-Кадісія. Незважаючи на інтерес з боку кількох клубів Перської затоки, включаючи Аль-Іттіфак, він вирішив повернутися в команду в Лізі 1.

У сезоні 2023/24 він також виступав за Марсель, за який забив 30 м'ячів у 51 матчі і став найкращим гравцем та найкращим бомбардиром Ліги Європи (10 голів).

Колишній нападник Арсеналу виграв із лондонцями Кубок Англії та Кубок Ліги. Також на його рахунку чемпіонський титул з Барселоною (2023), Кубок Франції з Сент-Етьєном (2013) та Кубок Німеччини з Боруссією Дортмунд (2017).