Оболонь б'ється з клубами УПЛ за талановитого хавбека
Виграти конкуренцію буде непросто
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - ФК Оболонь
Оболонь готова викупити контракт півзахисника Івана Нестеренка, який належить Ворсклі, повідомляє «ТаТоТаке».
Скрутна фінансова ситуація Ворскли може спонукати до торгів за футболіста в форматі аукціону.
Окрім пивоварів зацікавлена Зоря, Чорноморець, який повернувся в УПЛ, а також Лівий Берег. який гратиме стикові матчі з Олександрією.
Нестеренко в сезоні 2025/26 відіграв за Оболонь 22 матчі: 1 гол, 1 асист.
Контракт Івана з Ворсклою розрахований до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 300 тисяч євро.