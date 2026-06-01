Відомі пари стикових матчів за право виступати в УПЛ
Поєдинки відбудуться 5 та 9 червня
29 хвилин томуПідписатися в
Фото: УПЛ
За підсумками поєдинків в 30-му турі Першої ліги, визначилися пари стикових матчів за право виступати в українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.
Пари стикових матчів за право грати в УПЛ
- Кудрівка – Агробізнес
- Олександрія – Лівий Берег
Згідно з результатами жеребкування, клуби УПЛ зіграють перші стикові матчі на своїх полях.
Ці поєдинки відбудуться 5 і 9 червня. Час початку всіх ігор буде повідомлено додатково.
Поділитись