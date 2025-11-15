Сергій Разумовський

Оболонь у суботу, 15 листопада, проведе контрольний спаринг проти Кудрівки. Про це повідомляє пресслужба клубу. Початок матчу заплановано на 12:00 на навчально-тренувальній базі Оболонь у Бучі. Щодо можливої трансляції гри не повідомляється.

Зазначається, що зустріч дасть можливість командам підтримати ігровий тонус під час паузи у чемпіонаті та якісніше підготуватися до відновлення матчів у рамках української Прем’єр-ліги. Основними завданнями спарингу є відпрацювання тактичних взаємодій, перевірка якості командної гри між лініями, а також надання додаткової ігрової практики футболістам, які останнім часом отримували менше часу на полі.

Такі матчі – це додатковий крок у підготовці колективу до відповідальних офіційних ігор. Це дає тренерському штабу шанс оцінити різні варіанти складу й надати шанс проявити себе усім гравцям команди.

Нагадаємо, нещодавно Кудрівка сенсаційно здолала Оболонь в її ж лігві в рамках УПЛ (1:0).