Сергій Стаднюк

В 11-му турі української Прем'єр-ліги Кудрівка номінально вдома здолала Оболонь.

Гості своєї ж арени володіли ініціативою – створювали небезпечні моменти. Однак вирішальний епізод стався наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині форвард Кудрівки Думанюк скористався помилкою захисту «пивоварів» і точним ударом з близької відстані відкрив рахунок.

Після перерви Оболонь намагалася відігратися, збільшивши тиск на ворота суперника. Проте добре організована оборона Кудрівки не дозволила киянам реалізувати свої моменти. Номінальні господарі діяли зосереджено, грамотно збивали темп гри й довели матч до переможного завершення – 1:0.

Кудрівка набрала 14 очок і обійшла Оболонь (13) у турнірній таблиці. За останні 10 матчів у всіх турнірах «пивовари» здобули лише одну перемогу.

УПЛ, 11-й тур

Кудрівка – Оболонь 1:0

Гол: Думанюк, 39

Кудрівка: Яшков, Мельничук, Сердюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Мачелюк, Думанюк, Лосенко, Козак, Сторчоус (Лєгостаєв, 75), Світюха (Морозко, 59), Овусу (Литовченко, 75)

Оболонь: Федорівський, Шевченко (Мединський, 84), Дубко, Ломницький, Семенов (Пасіч, 72), Ільїн, Черненко (Товарчі, 84), Чех, Слободян, Бичек (Нестеренко, 72), Суханов (Прокопенко, 76)

Попередження: Козак, Яшков – Чех, Дубко, Шевченко

