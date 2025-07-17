Оболонь офіційно підписала вихованця Динамо
Футболіст визначився з новим клубом
близько 18 годин тому
Фото: ФК Оболонь
Оболонь підписав півзахисника Артема Кулаковського. Термін угоди між сторонами не розголошується. Останнім клубом 22-річного хавбека була полтавська Ворскла.
Вихованець Динамо також має досвід виступів за Олександрію та Гірник-Спорт, а також захищав кольори юнацьких збірних України.
За підсумками минулого сезону Оболонь зайняла 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ.
4 серпня київська команда в першому турі нового чемпіонату України протистоятиме Металісту 1925 (18:00).
Декілька днів тому Оболонь взяла в оренду досвідченого футболіста.
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