Колишній півзахисник Оболоні та Колоса Олег Ільїн прокоментував чутки щодо свого переходу до Буковини.

Для мене зараз головне – розвиток і рух уперед. Я не хочу стояти на місці, незалежно від назви ліги чи клубу. Щодо конкретних варіантів – дійсно є певні розмови та інтерес, але в такій фазі кар’єри я намагаюся зважувати всі фактори: і спортивну складову, і перспективу зростання, і довіру тренерського штабу. Остаточні рішення не приймаються емоційно – це має бути правильний крок для наступного етапу кар’єри.

Безумовно, УПЛ – це той рівень де хочеться залишатись, але зараз рівень вирівнявся і у нас команди Першої ліги минулого сезону борються за єврокубки у нинішньому. Водночас для мене принципово мати стабільну ігрову практику, розвиватися, бути корисним на полі, а не просто числитися у заявці. Тому я відкритий до різних варіантів і в першу чергу оцінюю саме спортивну складову та можливість прогресувати.

Моє майбутнє зараз перебуває у процесі формування. Є кілька напрямків, які опрацьовуються, і найближчим часом ситуація має прояснитися. Думаю, вже зовсім скоро зможу поділитися конкретними новинами щодо наступного етапу моєї кар’єри, – повідомив Ільїн в інтерв'ю Tribuna.com.