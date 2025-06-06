Оболонь визначилася з наступником Шищенка на посаді головного тренера
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близько 12 годин тому
Київська Оболонь оголосила, що Сергій Шищенко залишив посаду головного тренера у клубі. В інтерв'ю пресслужбі президент біло-зелених Олександр Слободян розповів хто надалі очолюватиме команду з півночі Києва.
У середу, 4 червня, я доручив Олександру Антоненку виконувати обов’язки головного тренера. Проте, я вірю, що Олександр Сергійович достойно справиться зі своїми завданнями та згодом буде затверджений на цій посаді. В свою чергу ми подбаємо, щоб у нього були фахові помічники, які відповідатимуть вимогам клубу. Антоненко в свій час грав на позиції нападу в складі Оболоні. Згодом він тренував команду Другої ліги, де попрацював з молодими футболістами, а потім тривалий час був асистентом головного тренера основної команди. У нього є все для того, щоб стати фаховим, успішним тренером головної команди.
46-річний Олександр Антоненко виступав за Оболонь як гравець у 2007-2009 роках. З 2014 року Антоненко очолював юнацькі та дублюючі склади Оболоні, а також був асистентом головних тренерів у першій команді.
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