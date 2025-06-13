У першому поєдинку молодіжного Євро-2025 проти збірної Данії, яке завершилося поразкою з рахунком 2:3, молодіжна збірна України припустилася чимало непотрібних помилок, саме так прокоментував гру півзахисник Олег Очеретько.

Футболіст також наголосив на особливій атмосфері, яка панувала на стадіоні в Словаччині під час зустрічі.

«Думаю, що ми грали добре. Вели гру, більше контролювали м'яч, але припустилися багатьох непотрібних помилок. Загалом матч був у нас в руках. Просто треба було добре зіграти в обороні і при цьому не відступити від своєї гри. На стадіоні була чудова атмосфера, адже ми в Україні граємо майже без уболівальників. Тому така атмосфера дуже подобається ‒ коли наші прихильники нас підтримують», ‒ цитує Очеретька пресслужба УАФ.

Варто зазначити, що Очеретько записав на свій рахунок дві результативні передачі, отримав високі оцінки за виступ і був визнаний найкращим гравцем матчу за версією УЄФА.

Наступний матч на турнірі команда Унаї Мельгоси проведе 15 червня – суперником українців стане збірна Фінляндії.