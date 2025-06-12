УЄФА назвав найкращого гравця матчу Євро-2025 Україна – Данія
Організація зробила свій вибір
24 хвилини тому
Фото: Getty Images
Молодіжна збірна України поступилася одноліткам з Данії в першому матчі на чемпіонаті Європи-2025 з рахунком 2:3.
По версії УЄФА, героєм поєдинку став хавбек синьо-жовтих Олег Очеретько, який зробив два асисти.
«Він віддав дві гольові передачі і чудово знаходив вільні зони, продемонструвавши чудову гру в усіх аспектах, навіть у захисті», – пише пресслужба УЄФА.
Календар збірної України U-21 на Євро-2025
15.06.2025
Фінляндія – Україна (19:00)
18.06.2025
Нідерланди – Україна (19:00)
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