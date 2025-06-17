Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився очікуваннями від матчу заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Я розумію, що всі команди іноді стоять перед вибором: грати на нічию чи на перемогу. Ми ж будемо грати, щоб перемогти, хоча б тому, що дуже важко 90 хвилин грати на утримання нічиєї. Наразі ми більше думаємо про саму гру, ніж про фінальний результат, адже, якщо у вас у голові лише рахунок, ви можете упустити багато важливих речей. Ми очікуємо хорошого матчу з таким сильним суперником, як Нідерланди.

Не тільки я, але й усі тренери на пресконференціях відповідають на запитання на кшталт «які ваші очікування?», «як ви думаєте?» або «як краще чи гірше?». Але, чесно, це не реальні історії, а лише їхня уява. Я знаю лише одне — завтра ми маємо боротися, показати нашу найкращу гру й бути згуртованою командою. Ми хочемо просуватися вперед на цьому турнірі. І завтра для цього в нас буде хороша можливість.

Ми маємо втрату, як ви знаєте, Володимира Бражка через червону картку. Майже всі інші гравці на даний момент почуваються нормально. Щоправда, з деякими виконавцями є така проблема, що вони прибули до табору збірної з невеликими ушкодженнями. Їм потрібен час на відновлення і вони не готові на 100 відсотків.

Єгор Ярмолюк — дуже хороший хлопець. Він прислухається до наших настанов, тож спілкуємося з ним нормально. Він стовідсотково відкритий до цього. Це найважливіше для мене. З другого боку, він дуже корисний на полі, створює моменти. Це гравець, який працює на повну під час матчу, не лінується. Думаю, що для нас дуже добре, що він є в команді, адже він може реально допомогти. Я вважаю, що завтра для нього буде гарний шанс і він може виконати свою частку роботи на полі.