Сергій Разумовський

Вест Гем офіційно підписав центрального захисника Челсі Акселя Дісасі, повідомляє пресслужба «молотобійців». Лондонський клуб підсилив лінію оборони 27-річним французом у зимове трансферне вікно, розраховуючи додати команді надійності та варіативності в захисті на вирішальному відрізку сезону.

Зазначається, що Дісасі приєднався до Вест Гема на правах оренди до завершення поточної кампанії. Для молотобійців це швидке кадрове рішення на тлі непростої турнірної ситуації: наразі команда перебуває на 18-й позиції в таблиці АПЛ і веде боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. У таких умовах підписання досвідченого центрального оборонця має допомогти стабілізувати гру біля власних воріт і додати жорсткості в єдиноборствах.

Сам Дісасі цього сезону не зіграв жодного матчу за першу команду Челсі. Захисник був усунений від основного складу за рішенням тодішнього головного тренера Енцо Марески. У січні Мареску було звільнено, однак ситуація для футболіста суттєво не змінилася, тож оренда до Вест Гема стала можливістю повернутися до регулярної ігрової практики та перезапустити сезон уже в іншому клубі.

