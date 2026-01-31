Челсі у 24 турі АПЛ зустрічався з Вест Гемом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 3:2.

Вест Гем до перерви забезпечив собі перевагу з рахунком 2:0 завдяки голам Боуена та Саммервілла. Але потрійна заміна в перерві у виконанні Ліама Росеньйора допомогла змінити гру на користь «аристократів».

В другому таймі Жоау Педро та Кукурелья відновили партитет на табло, а наприкінці зустрічі Енцо забив переможний гол для Челсі.

АПЛ. 24 тур

Челсі - Вест Гем 3:2

Голи: Педро, 57, Кукурелья, 70, Енцо, 90+2 - Боуен, 7, Саммервілл, 36