Одноклубник Мудрика вважає, що Іспанія мала вигравати фінал Ліги націй до пенальті

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья поділився думками після поразки у фіналі Ліги націй проти Португалії (2:2; 3:5 – пен.). Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Безсумнівно, ми мали шанси виграти без пенальті. Можливо, ми навіть заслужили більше. Так іноді буває у футболі. Тепер слід привітати Португалію.

Ми можемо пишатися тим, що дійшли до ще одного фіналу – це нелегко. У лотереї 11-метрових трохи не пощастило. Але ми показали характер, і завдяки талантам цієї молодої команди у нас перспективне майбутнє.

Португалія – сильна команда і заслужила фінал. Вони мали стратегію, яку намагалися втілювати. Ми створили контратаки, але не завершили їх. І тому дійшло до пенальті – й ми не перемогли лише через них.