Павло Василенко

Французький захисник Парі Сен-Жермен Люка Ернандес та його дружина Вікторія Тріай опинилися в центрі гучного скандалу. Як повідомляє журнал Paris Match, подружжя звинувачують у торгівлі людьми та незаконному працевлаштуванні. Самі фігуранти справи категорично відкидають усі закиди.

Позов подала колумбійська родина з трьома дітьми, яка, за їхніми словами, працювала в домі футболіста з вересня 2024 року до листопада 2025-го. Члени сім’ї виконували різні обов’язки – прибирали, готували їжу та доглядали за дітьми. Згідно з матеріалами справи, трудові договори не укладалися, працівників не реєстрували в системі соціального страхування, а винагороду вони нібито отримували виключно готівкою.

Адвокат позивачів назвав ситуацію прикладом «сучасного рабства», заявивши, що родину експлуатували через її складне матеріальне становище. За його словами, працівники не мали права на відпустку й інколи працювали до 82 годин на тиждень. Розслідуванням справи займається прокуратура Парижа.

Люка Ернандес і Вікторія Тріай у спільній заяві наголосили, що не мали жодного злого наміру та не порушували закон. Вони стверджують, що відкрили свій дім людям, яких вважали друзями, і довірилися їм, повіривши у процес легалізації їхнього статусу. За словами пари, цією довірою було зловжито.

За ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.