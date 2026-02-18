Сергій Разумовський

Футбольний клуб Лівий Берег офіційно оголосив про підписання двох новачків – 23-річного атакувального півзахисника Олександра Калініна та 20-річного захисника Івана Котухи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби киян.

Олександр Калінін розпочинав свою професійну карʼєру у складі Ниви з Бузової. Саме за цю команду він дебютував у сезоні 2022/23, провівши у її складі загалом двадцять поєдинків. Уже з серпня 2024 року хавбек захищав кольори клубу Лісне, у якому відзначився гарною статистикою: у сезоні 2025/26 він зʼявився на полі у вісімнадцяти матчах, забив сім голів та віддав одну результативну передачу.

Іван Котуха – уродженець Луганська та вихованець футбольної школи Динамо. Протягом карʼєри виступав за юнацькі колективи київського клубу (U-17 та U-19). Сезон 2024/25 молодий оборонець провів на правах оренди у складі Діназа з Вишгорода, де відіграв вісімнадцять матчів і записав на свій рахунок одну гольову передачу. У поточному сезоні Іван грав за команду Лісне і встиг провести одинадцять зустрічей.

Варто додати, що раніше команда Лісне, за яку у різний час грали такі відомі футболісти як Сергій Рибалка та Денис Гармаш, була виключена із Другої ліги за повторну неявку на календарні поєдинки. Саме після цього ряд гравців, включаючи новачків Лівого Берега, перейшли до інших клубів.

