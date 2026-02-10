Сергій Разумовський

Полтава офіційно повідомила про підписання одразу трьох новачків, намагаючись підсилити склад у другій частині сезону. До команди приєдналися два півзахисники — Валерій Сад та Олександр П’ятов, а також нападник Даниїл Сухоручко. Двоє з трьох переходів відбулися з Інгульця, за який раніше виступали Сад і П’ятов, тоді як Сухоручко перебрався з Лівого Берега.

Олександр П’ятов має доволі насичений бекграунд і досвід гри на різних рівнях. Футбольний шлях він розпочинав у Броварському вищому училищі фізичної культури та школі Арсенал з Білої Церкви, а на професійному рівні дебютував 5 серпня 2016 року у складі одеської Реал Фарми в матчі проти Прикарпаття. У подальшому ключовими етапами його кар’єри стали виступи за Кривбас і Інгулець, звідки він і перейшов до Полтави. Важливий нюанс — у П’ятова вже є практика гри в УПЛ: свій дебют у еліті він провів 4 серпня 2024 року в поєдинку проти Зорі. У сезоні 2024/25 він зіграв 30 матчів на найвищому рівні та забив три м’ячі.

Валерій Сад — вихованець моршинської Скали, з якою вперше зіграв у професіоналах 15 липня 2017 року в Другій лізі проти Тернополя. У його біографії є й закордонний досвід: на правах оренди він захищав кольори словацького Партизана з Бардейова. Повернувшись в Україну, Сад виступав за Верес у Другій лізі, а згодом пограв у Першій лізі за Волинь, Прикарпаття та запорізький Металург. З 2024 року він був гравцем Інгульця і саме з цією командою відчув смак УПЛ, дебютувавши в еліті 17 серпня 2024-го — вийшов на заміну у матчі проти Полісся.

Даниїл Сухоручко є вихованцем академії Динамо, де проходив підготовку на рівні ДЮФЛ і команди U-19. На дорослому рівні він уперше заявив про себе під час оренди в Арсеналі Київ, а в УПЛ дебютував 8 грудня 2018 року в матчі проти Зорі, з’явившись на полі після заміни. У 2021-му Сухоручко на правах оренди перейшов до Чорноморця, допомігши одеситам піднятися до Прем’єр-ліги: за другу частину сезону він провів 13 матчів і забив 2 голи, після чого оренду подовжили ще на рік. Пізніше форвард виступав за тернопільську Ниву, а влітку 2023-го підписав контракт із Лівим Берегом, за який грав до зимової паузи. Загалом на рівні УПЛ у його активі 30 поєдинків.

Підписання трьох виконавців виглядає як спроба Полтави оперативно додати досвіду та варіативності в ключових лініях, адже після 16 турів команда перебуває на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ і потребує підсилення, щоб змінити хід сезону.

