Сергій Разумовський

Київське Динамо зазнало одразу двох кадрових втрат перед завершенням сезону. До кінця поточного розіграшу чемпіонату України команді більше не зможуть допомогти Олександр Тимчик та Владислав Кабаєв.

Правий захисник Олександр Тимчик вибув до завершення сезону після операції, яку він успішно переніс у Мюнхені. Про це повідомляє UPL.TV. Найближчим часом футболіст повертається до України, де проходитиме відновлення. За попередніми оцінками, курс реабілітації триватиме близько трьох місяців. Таким чином, Тимчик уже не зіграє в заключній частині нинішнього чемпіонату і зосередиться на підготовці до наступного сезону УПЛ.

Ще однією серйозною втратою для киян став вінгер Владислав Кабаєв. За інформацією Dynamo.kiev.ua, півзахисник отримав травму гомілкостопа і також не встигне відновитися до кінця чемпіонату. Для гравця це вже друге пошкодження за короткий проміжок часу.

Примітно, що Кабаєв лише нещодавно повернувся до гри після зимової травми. Після відновлення він встиг провести лише 10 хвилин у матчі проти Зорі, після чого знову опинився поза грою через нове ушкодження.

Нагадаємо, у неділю, 3 травня, київське Динамо в українському «Класичному» прийме донецький Шахтар.