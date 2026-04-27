Суркіс: «Вітаю Шахтар із чемпіонством, але ми боротимемося до останнього»
Водночас він підкреслив, що кияни продовжують боротьбу за підсумкові місця в таблиці
40 хвилин тому
Президент київського Динамо Ігор Суркіс фактично визнав перемогу донецького Шахтаря у поточному сезоні української Прем’єр-ліги. Очільник столичного клубу повідомив, що вже встиг привітати колег із табору головного конкурента. Слова наводить пресслужба столичної команди.
Попри це, Суркіс запевнив, що біло-сині не збираються достроково припиняти боротьбу та налаштовуються на принципове протистояння з гірниками у наступному турі.
Я ще після матчу Шахтаря проти Зорі вітав Сергія Палкіна з тим, що вони не втратять чемпіонство... Вітаю Шахтар із чемпіонством, а далі ми бачитимемо, хто яке місце посяде. Ми боротимемося до останнього, розслаблятися не плануємо. Я запрошую вболівальників на наш матч проти Шахтаря. Це буде дуже яскрава гра. Хто переможе, той і переможе, але хочу, щоб цей матч пройшов без суддівських скандалів перш за все.
