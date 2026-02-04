Сергій Разумовський

Одразу кілька клубів із чемпіонату Румунії розглядають можливість підписання півзахисника Решата Рамадані, який належить Динамо Київ. Йдеться про три команди з елітного дивізіону країни, які, за наявною інформацією, вже проявили предметний інтерес до 22-річного футболіста з Північної Македонії.

Про це в Instagram повідомив журналіст Емануель Рошу. За його даними, серед претендентів на Рамадані фігурують Динамо Бухарест, Університатя Клуж-Напока та Петролул. Усі три клуби нібито стежать за ситуацією навколо хавбека і можуть зробити кроки для його переходу найближчим часом.

Сам Рамадані, як зазначається, не проти спробувати себе в румунському чемпіонаті. Наразі він проводить сезон в оренді у Шкендії — клубі, з якого свого часу і переїхав до України. У поточній кампанії півзахисник відіграв за Шкендію 24 матчі та відзначився одним забитим м’ячем, отримуючи стабільну ігрову практику.

Контракт Рамадані з Динамо Київ чинний до червня 2028 року. Трансферну вартість гравця оцінюють у 600 тисяч євро. Також у його активі є досвід виступів на міжнародному рівні — він провів два матчі у складі національної збірної Північної Македонії.

Решат перейшов до Динамо Київ у березні 2023 року саме зі Шкендії — сума трансферу тоді, за повідомленнями, склала 250 тисяч євро. Втім, закріпитися в основі київської команди йому не вдалося: за весь час у складі Динамо Київ він провів лише чотири поєдинки і так і не виборов стабільне місце в стартовому складі.

Раніше Динамо продовжило оренду Рамадані до Шкендії.