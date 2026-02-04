Одразу три клуби європейського чемпіонату розглядають хавбека Динамо
Північномакедонець може перебратися до іншого Динамо
37 хвилин тому
Одразу кілька клубів із чемпіонату Румунії розглядають можливість підписання півзахисника Решата Рамадані, який належить Динамо Київ. Йдеться про три команди з елітного дивізіону країни, які, за наявною інформацією, вже проявили предметний інтерес до 22-річного футболіста з Північної Македонії.
Про це в Instagram повідомив журналіст Емануель Рошу. За його даними, серед претендентів на Рамадані фігурують Динамо Бухарест, Університатя Клуж-Напока та Петролул. Усі три клуби нібито стежать за ситуацією навколо хавбека і можуть зробити кроки для його переходу найближчим часом.
Сам Рамадані, як зазначається, не проти спробувати себе в румунському чемпіонаті. Наразі він проводить сезон в оренді у Шкендії — клубі, з якого свого часу і переїхав до України. У поточній кампанії півзахисник відіграв за Шкендію 24 матчі та відзначився одним забитим м’ячем, отримуючи стабільну ігрову практику.
Контракт Рамадані з Динамо Київ чинний до червня 2028 року. Трансферну вартість гравця оцінюють у 600 тисяч євро. Також у його активі є досвід виступів на міжнародному рівні — він провів два матчі у складі національної збірної Північної Македонії.
Решат перейшов до Динамо Київ у березні 2023 року саме зі Шкендії — сума трансферу тоді, за повідомленнями, склала 250 тисяч євро. Втім, закріпитися в основі київської команди йому не вдалося: за весь час у складі Динамо Київ він провів лише чотири поєдинки і так і не виборов стабільне місце в стартовому складі.