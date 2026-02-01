Орендну угоду півзахисника київського Динамо Решата Рамадані зі Шкендією було продовжено. Про це повідомила пресслужба чемпіона України.

Новий договір передбачає виступи 22-річного футболіста за клуб із Північної Македонії до кінця сезону 2025/26. У Динамо Рамадані перейшов у березні 2023 року і провів за команду чотири матчі без результативних дій. У лютому 2024 року він вирушив до Шкендії на правах оренди і з того часу продовжує виступати за цей клуб уже другий рік поспіль.

У нинішньому сезоні Решат Рамадані зіграв 24 матчі у всіх турнірах на клубному рівні та відзначився одним забитим голом.

