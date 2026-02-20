Голкіпер Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (1:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Тяжка гра, тяжке поле, але ми взяли свої очки. Тому щасливі, що перемогли. Мандраж? Можливо, спочатку в перші хвилини, але з першим дотиком до м’яча це все минуло.

Щодо погоди, до зборів також була сувора зима, тому ми приїхали, потренувалися на базі. Але нічого, підлаштувалися й забрали свої три очки. Скучили за офіційними іграми. На зборах так не боролися за результат. Це, може, якось завело нас. Ми пішли більше в атаку, більше атакували в другому таймі й забили.

Коли я був на полі, то якось відчувалося, що ми тиснемо й обов’язково заб’ємо. Так і сталося. Звичайно, це дає впевненість. Це дає позитивний поштовх до наступних ігор. Тому звичайно буде впевненість.