Голкіпер Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (1:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Перша гра після зимової паузи пройшла важко. Звісно, задоволені, що перемогли на характері. Якість поля сьогодні нівелювала наші технічні й, можливо, тактичні можливості. Тому добре, що попри все здобули перемогу і рухаємося далі.

Це була така гра, де все вирішує один гол. Такі матчі часто завершуються з рахунком 1:0 або 2:1. Пощастило, що ми реалізували одну зі своїх нагод. Вважаю, моментів у нас було кілька, але через стан поля не вдалося повністю використати свої можливості.

Я завжди намагаюся тримати себе в тонусі, адже один епізод може вирішити долю матчу, як, наприклад, сьогодні. Постійно рухаюся, підказую захисникам і роблю все можливе, щоб допомогти команді.

У мене була травма ще з осінньої частини сезону. Догравав із болем у плечі. Зараз ситуація краща, хоча невеликий біль ще залишається. Лікар сказав, що це нормально для такого типу травми. Почуваюся добре й сподіваюся, що надалі все буде ще краще.

Приїзд до України? Перші дні було важко, особливо в плані дихання, адже перехід із теплого клімату в холодний дається непросто. Начебто фізична форма є, але дихати нормально складно. На базі у нас хороші умови: якісне поле, зал – є усе необхідне для повноцінної підготовки. Будемо працювати й налаштовуватися на перемогу.