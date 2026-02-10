Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Шахтаря Антон Глущенко прибув до розташування Кудрівки, про що повідомляє «ТаТоТаке». Поява 21-річного футболіста в таборі команди може свідчити про наближення кадрових змін перед другою частиною сезону та бажання гравця отримати більше стабільної ігрової практики.

За даними джерела, Глущенко найближчі місяці проведе саме в Кудрівці на правах оренди. Очікується, що така угода буде розрахована на весняну частину кампанії, а для самого хавбека це шанс регулярніше виходити в стартовому складі, адаптуватися до дорослого футболу в режимі постійної конкуренції та набрати ігровий тонус, якого часто не вистачає молодим виконавцям у клубі з високою ротацією та серйозними турнірними завданнями.

У поточному сезоні Глущенко зіграв 5 матчів і відзначився одним забитим м’ячем. Для Шахтаря він залишається перспективним гравцем групи атаки, однак оренда може стати логічним кроком, щоб прискорити його прогрес через більшу кількість хвилин на полі та відповідальність у матчах чемпіонату.

На тлі можливої орендної угоди варто згадати й турнірний контекст. Шахтар веде боротьбу у верхній частині таблиці УПЛ і наразі йде другим, тоді як Кудрівка розташовується значно нижче — на 13-й позиції.

Раніше Глущенко ввійшов до заявки Шахтаря на Лігу конференцій.