Сергій Разумовський

Аталанта офіційно підтвердила підписання нападника Джакомо Распадорі, який перейшов із Атлетико. Раніше повідомлялося, що інтерес до 25-річного італійця проявляла також Рома, де виступає українець Артем Довбик, однак у підсумку гравець продовжить кар’єру саме в бергамаському клубі.

За попередніми даними, сума трансферу склала 22 млн євро плюс 1 млн у вигляді бонусів. Контракт Распадорі з Аталантою розрахований до літа 2030 року, а його зарплатня становитиме 3,5 млн євро за сезон. Для клубу це довгострокова інвестиція в атакувальну лінію з чітким розрахунком на кілька років уперед.

Цікаво, що Атлетико придбав форварда зовсім нещодавно: у серпні мадридці заплатили Наполі за Распадорі 22 млн євро. У поточному сезоні італієць провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб виявляє інтерес до Довбика.