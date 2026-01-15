Нападник збірної України Артем Довбик опинився у сфері трансферної уваги одного з клубів Каталонії. Йдеться не про Жирону і не про Барселону, а про її міського конкурента Еспаньйол, який уважно відстежує ситуацію навколо форварда Роми.

Інформація про інтерес каталонців з’явилася ще на початку грудня. Про це розповів іспанський журналіст Алекс де Льяно, зазначивши, що тоді ж йому стало відоме ім’я гравця, який повністю відповідає вимогам спортивного керівництва клубу.

Мені назвали футболіста, який ідеально підходить під запити спортивного департаменту, і це був Артем Довбик, – наголосив де Льяно.

Наразі 26-річний нападник перебуває поза грою через пошкодження, однак цей фактор не зменшує інтересу до нього. В Іспанії добре пам’ятають його виступи за Жирону, де в сезоні 2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги та звернув на себе увагу багатьох європейських клубів.