Один із претендентів відмовився від трансферу Роналду

Названо причини такого рішення

Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images

Жорже Мендеш, агент нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду зустрічався з представниками ПСЖ з приводу можливого трансферу. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, переговори велися з радником клубу Луїшем Кампушем і президентом Нассером Аль-Хелаїфі. Однак парижани відмовилися від угоди.

В якості причини названо те, що керівництво ПСЖ не сприймає португальця як потрібне посилення. Є також сумніви в його можливості вписатися в схему в три захисника, яка буде впроваджуватися. Також клуб не може потягнути зарплатню гравця.

Ще одним претендентом на Роналду є лондонський «Челсі».