Тренер МЮ: «Ми плануємо сезон з Роналду, він не продається»
Один із претендентів відмовився від трансферу Роналду
Названо причини такого рішення
Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images
Жорже Мендеш, агент нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду зустрічався з представниками ПСЖ з приводу можливого трансферу. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, переговори велися з радником клубу Луїшем Кампушем і президентом Нассером Аль-Хелаїфі. Однак парижани відмовилися від угоди.
В якості причини названо те, що керівництво ПСЖ не сприймає португальця як потрібне посилення. Є також сумніви в його можливості вписатися в схему в три захисника, яка буде впроваджуватися. Також клуб не може потягнути зарплатню гравця.