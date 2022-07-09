Тухель не перешкоджатиме трансферу Роналду до «Челсі», але доведеться почекати

Лондонський клуб зараз зайнятий іншими переходами

Фото - АПЛ

Трансфер Кріштіану Роналду з «Манчестер Юнайтед» до «Челсі» все ще можливий. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо в ефірі Que Golazo Podcast.

За інформацією джерела, «аристократи» на даний момент зайняті завершенням переходів захисників Натана Аке і Маттейса де Лігта, А також вінгера Рахіма Стерлінга. Після них клуб готовий розглянути підписання португальця.

При цьому головний тренер «Челсі» Томас Тухель не перешкоджатиме трансферу. Німець дасть згоду на нові підписання клубу.

Раніше повідомлялося, що Роналду не поїде з МЮ в передсезонний тур. Форвард так і не з'явився в розташуванні команди.