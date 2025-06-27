Голова наглядової ради Металіста 1925 Богдан Бойко розповів про завдання харківського клубу після повернення в УПЛ. Його слова наводить пресслужба клубу.

У нас на цей сезон два завдання. Перше і головне - стратегічне: це побудова клубу, як серйозного футбольного проєкту. Наша мета - повернути Харків на рівень грандів УПЛ. Ми, як ми й заявляли раніше, підходимо до процесу дуже щиро та глибоко. Формуємо, як філософію гри команди, так і стратегію розвитку клубу. Я впевнений, що без таких фундаментальних речей як стратегія, концепція, місія - ми не побудуємо великий конкурентний футбольний проєкт.

Тому, так само, як ми працюємо на трансферному ринку, ми і дуже багато часу приділяємо створенню нашої філософії, щоб кожен гравець та менеджер клубу розумів, де він, навіщо і до якої мети йде, - розповів Бойко.