Металіст 1925 підписав колишнього гравця Олександрії
Відомі деталі трудової угоди
близько 1 години тому
Фото: ФК Металіст 1925
Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання захисника Олександрії Артема Шабанова.
Термін угоди між 33-річним оборонцем та харківським клубом становить один рік з можливістю продовження ще на один.
Шабанов у минулому сезоні відіграв за Олександрію 30 поєдинків у всіх турнірах: один гол, одна результативна передача.
Також Шабанов відомий грою за Волинь, Полісся, Олімпік (Донецьк), Сталь (Кам'янське), Арсенал-Київ, Динамо і угорський Фехервар.
За підсумками минулого сезону Металіст 1925 здобув путівку в УПЛ.