Павло Василенко

Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання захисника Олександрії Артема Шабанова.

Термін угоди між 33-річним оборонцем та харківським клубом становить один рік з можливістю продовження ще на один.

Шабанов у минулому сезоні відіграв за Олександрію 30 поєдинків у всіх турнірах: один гол, одна результативна передача.

Також Шабанов відомий грою за Волинь, Полісся, Олімпік (Донецьк), Сталь (Кам'янське), Арсенал-Київ, Динамо і угорський Фехервар.

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 здобув путівку в УПЛ.