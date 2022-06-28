Нова «десятка» і Цитаїшвілі. Визначився склад «Динамо» на перший літній благодійний матч
Цитаїшвілі знову буде відданий в оренду в польський клуб
Вінгер перебереться в «Лех»
Вінгер «Динамо» Георгій Цитаїшвілі близький до переходу в польський «Лех», повідомляє ресурс Meczyki.
За інформацією джерела, клуби узгодили оренду гравця – до літа 2023 - го року. Потенційний перехід гравця підтвердив і його агент.
Цитаїшвілі останні півроку також провів в оренді в польському клубі. Вінгер виступав за «Віслу», в 7 матчах забив 1 м'яч і зробив 2 асиста.
Нагадаємо, зараз Цитаішвілі відправився з «Динамо» на збір до Швейцарії.
Коментарі 0