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Світовий бокс. Тижневик

Цитаїшвілі знову буде відданий в оренду в польський клуб

Вінгер перебереться в «Лех»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:11
Цитаїшвілі знову буде відданий в оренду в польський клуб

Вінгер «Динамо» Георгій Цитаїшвілі близький до переходу в польський «Лех», повідомляє ресурс Meczyki.

За інформацією джерела, клуби узгодили оренду гравця – до літа 2023 - го року. Потенційний перехід гравця підтвердив і його агент.

Цитаїшвілі останні півроку також провів в оренді в польському клубі. Вінгер виступав за «Віслу», в 7 матчах забив 1 м'яч і зробив 2 асиста.

Нагадаємо, зараз Цитаішвілі відправився з «Динамо» на збір до Швейцарії.

Петро Приходько
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Теги

Георгій Цитаішвілі Динамо Київ Лех

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