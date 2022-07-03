Один з лідерів «Зорі» приєднався до «Дніпра-1»

Нападник вирішив не продовжувати контракт з луганцями

Артем Громов / Фото: ФК Зоря

Нападник Артем Громов став гравцем «Дніпра-1». Про це повідомляє Футбол NEWS.

1 липня сплив термін дії контракту з «Зорею». 32-річний форвард вирішив не продовжувати його і приєднатися до нового клубу на правах вільного агента.

За луганців футболіст провів 130 матчів з сезону-17/18. У них йому вдалося забити 28 м'ячів і віддати 16 результативних передач.

Раніше віце-президент «Металіста» Євген Красніков підтвердив, що може перейти до «Дніпра-1» на посаду спортивного директора. Тим же маршрутом може вирушити і головний тренер Олександр Кучер.