Сергій Разумовський

У матчі 16-го туру турецької Суперліги Трабзонспор на своєму полі здійснив вражаючий камбек у грі з Бешикташем, відігравшись із 1:3 до підсумкових 3:3 та врятувавши одне очко в наднапруженому поєдинку.

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став головною зіркою зустрічі й був визнаний найкращим гравцем матчу за версіями одразу двох провідних аналітичних порталів – WhoScored (оцінка 8.8) та SofaScore (8.7). Він оформив гол і результативну передачу, активно загострював гру в атаці, заробив жовту картку та завдав вісім ударів по воротах. Зубков став лідером матчу як за ударами в площину воріт (4), так і за кількістю дотиків у штрафному майданчику суперника (14). Українець демонстрував упевнену гру в обіграш – 63% успішних спроб дриблінгу (5 з 8), заробив один фол на собі й показав високу точність передач – 86% (48 з 56). Він провів на полі повний матч, залишаючись ключовою фігурою атак Трабзонспора до фінального свистка.

А таким був внесок іншого українця – центрального захисника Батагова. Він одного разу пробив по воротах, але головним чином відповідав за початок атак і надійність у захисті. Батагов 91 раз зустрічався з м’ячем, продемонструвавши високу культуру пасу – 89% точних передач (72 з 81). У єдиноборствах провів шість дуелей: у повітрі виграв 1 з 4, на землі – 2. Захисник виконав один вдалий підкат, тричі виніс м’яч із небезпечної зони, загалом упевнено працюючи на оборону. Статистичні платформи оцінили його виступ на рівні 6.6 від WhoScored та 7.0 від SofaScore. Батагов також відіграв повний матч.

Український форвард Трабзонспора Данило Сікан з’явився на полі після перерви. Він відзначився одним заблокованим ударом, тричі торкався м’яча у штрафному майданчику Бешикташа та загалом зробив 15 дотиків до м’яча. Сікан показав дуже хорошу точність передач – 88% (7 з 8), однак у повітряній боротьбі одного разу програв дуель супернику. Також нападник двічі порушував правила. Його дії оцінили у невтішні 6.3 бала від WhoScored та 6.1 від SofaScore.