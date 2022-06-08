Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А

І навіть став відомий розмір його зарплатні

Бразильський півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо узгодив умови особистого контракту з «Лаціо». Про це повідомляє Фабріціо Романо.

21-річний гравець перейде в римський клуб за 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Його зарплатня становитиме 900 тисяч євро на сезон, плюс бонуси.

Наступного тижня Антоніо має пройти медобстеження, після чого трансфер буде офіційно оголошений.

Раніше в «Шахтарі» зізналися, що до війни планували виручити за Антоніо в п’ять разів більшу суму.