«Шахтар» отримає від «Лаціо» за легіонера суму, яка в 5 разів менша за бажану
Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
І навіть став відомий розмір його зарплатні
Бразильський півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо узгодив умови особистого контракту з «Лаціо». Про це повідомляє Фабріціо Романо.
21-річний гравець перейде в римський клуб за 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Його зарплатня становитиме 900 тисяч євро на сезон, плюс бонуси.
Наступного тижня Антоніо має пройти медобстеження, після чого трансфер буде офіційно оголошений.
Раніше в «Шахтарі» зізналися, що до війни планували виручити за Антоніо в п’ять разів більшу суму.
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