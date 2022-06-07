«Шахтар» отримає від «Лаціо» за легіонера суму, яка в 5 разів менша за бажану

Маркос Антоніо продовжить кар’єру в Серії А

Фото: shakhtar.com

Асистент директора по футболу «Шахтаря» Карло Ніколіні підтвердив інформацію щодо того, що Маркос Антоніо приєднається до «Лаціо»:



У Маркоса Антоніо 2-річну донька, за яку він дуже переживав після початку повномасштабної війни. Щоб перетнути кордон і повернутися додому, тренерові довелося дати йому трохи грошей, бо мали лише кредитні картки, але вони не працювали. Він приїжджав до України, щоб грати у футбол, а опинився в епіцентрі світового конфлікту.

Тепер Маркос Антоніо переходить у «Лаціо», який завдав сильний удар: 8 мільйонів євро – це мало, бо коли ми його отримали, то думали, що продамо за 40 мільйонів.

Ще один клуб Серії А претендує на ще одного легіонера «гірників».