Український вінгер Михайло Мудрик завершив відсторонення від футболу, пов’язане з допінговим скандалом. Про це повідомляє Topskills Sports UK.

За інформацією джерела, заборону було знято 17 січня, а вже найближчим часом Мудрик має повернутися до тренувань першої команди Челсі на базі у Кобемі. Востаннє українець виходив на поле у грудні 2024 року, після чого опинився поза грою через позитивний тест на мельдоній.

Також зазначається, що лондонський клуб розглядає варіант з орендою футболіста до французького Страсбура. У Челсі вважають, що у Лізі 1 вінгер зможе набрати оптимальну фізичну форму та ігровий ритм, після чого повернеться до складу синіх.

Наразі ні Челсі, ні сам футболіст офіційно не підтвердили інформацію про завершення дискваліфікації та можливу оренду.

Минулого сезону Михайло Мудрик провів 15 матчів, у яких забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач. Загалом з моменту переходу з Шахтаря у січні 2023 року за 70 мільйонів євро українець зіграв 73 поєдинки за Челсі, відзначившись 10 голами та 11 асистами.