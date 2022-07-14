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Офіційно. 18-річний українець перейшов до клубу АПЛ

Очікується, що «Дніпро-1» отримає за хавбека 1,5 мільйона євро
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:21
Офіційно. 18-річний українець перейшов до клубу АПЛ
Єгор Ярмолюк / Фото - Брентфорд

Півзахисник Єгор Ярмолюк перейшов з «Дніпра-1» до «Брентфорда». Про це повідомляє прес-служба клубу.

18-річний гравець підписав трирічний контракт із «бджолами». Угода передбачає опцію продовження ще на рік.

«Брентфорд» не розголошує суму придбання. Однак очікувалося, що за хавбека заплатять 1,5 мільйона євро.

Ярмолюк провів 606 хвилин у 21 матчі за «Дніпро-1». У них відзначився одним забитим м'ячем.

Сергій Стаднюк
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Теги

Брентфорд СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк

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