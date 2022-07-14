Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Офіційно. 18-річний українець перейшов до клубу АПЛ
Очікується, що «Дніпро-1» отримає за хавбека 1,5 мільйона євро
Єгор Ярмолюк / Фото - Брентфорд
Півзахисник Єгор Ярмолюк перейшов з «Дніпра-1» до «Брентфорда». Про це повідомляє прес-служба клубу.
18-річний гравець підписав трирічний контракт із «бджолами». Угода передбачає опцію продовження ще на рік.
Yehor Yarmoliuk is a Bee! #BrentfordFC pic.twitter.com/uc6ZMre2Kw— Brentford FC ( @BrentfordFC ) July 14, 2022
«Брентфорд» не розголошує суму придбання. Однак очікувалося, що за хавбека заплатять 1,5 мільйона євро.
Ярмолюк провів 606 хвилин у 21 матчі за «Дніпро-1». У них відзначився одним забитим м'ячем.
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