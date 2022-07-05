Офіційно. Бельгійський форвард після 8 років в «Ліверпулі» перейшов в «Мілан»

Орігі дістався «россонері» безкоштовно

Нападник «Ліверпуля» і збірної Бельгії дівок Орігі перейшов в «Мілан», повідомляє прес - служба «россонері».

Орігі дістався «Мілану» безкоштовно, так як його контракт з «Ліверпулем» закінчився. 27 - річний бельгієць підписав контракт з «Міланом» на 4 року.

Орігі провів в «Ліверпулі» останніх 8 років. У минулому сезоні форвард практично не потрапляв до складу, зігравши лише 7 матчів ( 3 забитих м'яча ).

Раніше стало відомо, що Мохаммед Салах підписав новий контракт з «Ліверпулем».