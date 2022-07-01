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Офіційно. Салах продовжив контракт з «Ліверпулем»

Єгиптянин, очевидно, не змінить клуб вільним агентом наступного літа
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:20
Офіційно. Салах продовжив контракт з «Ліверпулем»

Один з найкращих гравців останніх сезоні Мохаммед Салах продовжив контракт з «Ліверпулем». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередня угода єгиптянина з мерсисайдцями була підписана до 2023 року. Відповідно, були чутки, що він може покинути клуб наступного літа вільним агентом.

Однак «Ліверпуль» оголосив про підписання довгострокового контракту, щоправда, не розголошуючи деталі угоди.

За інформацією преси, термін дії нового контракту розрахований до 2025 року. І, згідно з ним, Салах стане найбільш високооплачуваним гравцем у історії клубу – отримуватиме більше 350 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, що влітку «Ліверпуль» покинув Садіо Мане, але йому на заміну прийшов Дарвін Нуньєс з «Бенфіки».

Сергій Лук'яненко
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Мохамед Салах Ліверпуль

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