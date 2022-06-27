Офіційно. Бейл перейшов до клубу з MLS

32-річний валлієць дістався американцям безкоштовно

32-річний валлійський вінгер Гарет Бейл офіційно став гравцем «Лос - Анджелеса». Про це повідомляє прес - служба клубу.

Бейл дістався «Лос - Анджелесу» безкоштовно, оскільки його контракт з «Реалом» завершився в червні 2022 - го року.

Сторони уклали контракт за системою 1 + 1,5 ( на рік з можливістю продовження ще на півтора року ).

Раніше стало відомо, що «Реал» включив Бейла в список легенд мадридського клубу.