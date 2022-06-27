Бейл анонсував свій перехід в «Лос-Анджелес»
Офіційно. Бейл перейшов до клубу з MLS
32-річний валлієць дістався американцям безкоштовно
32-річний валлійський вінгер Гарет Бейл офіційно став гравцем «Лос - Анджелеса». Про це повідомляє прес - служба клубу.
Бейл дістався «Лос - Анджелесу» безкоштовно, оскільки його контракт з «Реалом» завершився в червні 2022 - го року.
Сторони уклали контракт за системою 1 + 1,5 ( на рік з можливістю продовження ще на півтора року ).
Раніше стало відомо, що «Реал» включив Бейла в список легенд мадридського клубу.
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