Чигринський провів перемовини з кіпрським грандом
Офіційно. Чигринський підписав новий контракт зі своїм клубом
Українець залишиться в «Іонікосі»
15:30
Український центральний захисник Дмитро Чигринський підписав новий контракт з «Іонікосом», повідомляє прес - служба грецького клубу.
35-річний центральний захисник підписав новий контракт на 2 року – до 2024 - го.
Чігрінскій виступає за «Іонікос» з літа 2021 - го року, в минулому сезоні він провів 27 матчів за клуб і забив 1 м'яч.
Раніше повідомлялося, що клуби з Кіпру цікавляться Чигринським.
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