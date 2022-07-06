Офіційно. Чигринський підписав новий контракт зі своїм клубом

Українець залишиться в «Іонікосі»

Український центральний захисник Дмитро Чигринський підписав новий контракт з «Іонікосом», повідомляє прес - служба грецького клубу.

35-річний центральний захисник підписав новий контракт на 2 року – до 2024 - го.

Чігрінскій виступає за «Іонікос» з літа 2021 - го року, в минулому сезоні він провів 27 матчів за клуб і забив 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що клуби з Кіпру цікавляться Чигринським.