Сергій Разумовський

Рома опублікувала офіційну заявку на матчі плей-оф Ліги Європи. У переліку футболістів, яких Джан П’єро Гасперіні заявив на вирішальну стадію турніру, не знайшлося місця для українського нападника Артема Довбика. Поза основним списком також залишився захисник Анхеліньйо.

Відсутність Довбика пов’язана не з тренерським рішенням у спортивному сенсі, а з його поточним станом здоров’я. Форвард збірної України й надалі не може допомагати команді через важке ушкодження та проходить відновлення. Йдеться про розрив м’язово-сухожильного апарату лівого стегна — травму, яка потребує тривалого лікування та реабілітації.

Після медичного обстеження лікарі дійшли висновку, що без операції не обійтися, і футболісту було проведено хірургічне втручання. Повідомляється, що операція минула успішно, однак строки повернення залишаються невизначеними, а сам Артем ризикує пропустити всю решту сезону-2025/26.

Нагадаємо, Рома забезпечила собі прямий вихід до плей-оф Ліги Європи за підсумками загального етапу: команда набрала 16 очок і фінішувала на восьмому місці в таблиці. Ім’я суперника римлян стане відомим після завершення стикових матчів, які визначать усіх учасників наступного раунду.